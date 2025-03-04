Стало известно, с кем будут жить дети Блиновской

Стало известно, с кем останутся жить дети осужденного блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Как заявила адвокат Блиновской Наталья Сальникова, дети блогера останутся жить с родственниками. Напомним, что в данный момент муж Блиновской находится в зоне СВО.

«С кем будут дети, пока с ними нет мамы и папы, — как-то они в семейном кругу определятся. Какие-то есть же бабушки-дедушки, родственники», — заявила Сальникова.

Помимо этого адвокат добавила, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после того, как она поговорит на эту тему с самой Блиновской.

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В 2023 году Блиновскую обвинили в неуплате налогов на общую сумму в 906 миллионов рублей, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. 3 марта 2025 года суд вынес решение — приговорить Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскать с нее штраф в размере одного миллиона рублей.