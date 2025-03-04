Медведей встретили туристы в районе села Якорная Щель Лазаревского района Сочи, агрессивных хищников сняли на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале «Краснодар и край».

Туристы столкнулись с медведями на пешеходной тропе в горах и сняли хищников на видео, один из косолапых попытался догнать оператора, но мужчина смог убежать.

Местные жители отмечают, что на этой тропе нередко оставляют корм для животных, что могло привлечь хищников. Специалисты призывают туристов соблюдать осторожность в лесных районах, не оставлять еду и мусор, а при встрече с дикими животными сохранять спокойствие и не приближаться к ним.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Приморья медведь напал на сотрудника геодезической службы, мужчина выжил. Инцидент произошел в лесу Кировского района в пяти километрах от ближайшего населенного пункта. Мужчина проводил работы по прокладке просеки и подвергся нападению хищника.