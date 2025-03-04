3 марта Савеловский суд вынес окончательный приговор по делу об уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей блогера Елены Блиновской. «Королеве марафонов» придется отсидеть пять лет в колонии общего режима. Помимо лишения свободы суд назначил Блиновской штраф в размере миллиона рублей и запрет на ведение коммерческой деятельности на четыре года. Подробнее о приговоре и шансах блогерши выйти по УДО — в материале «Вечерней Москвы».

До заключительного вердикта на суде 27 февраля прокурор просил приговорить блогера к шести годам тюрьмы. Блиновская, в свою очередь, просила отсрочить наказание и дать воспитать ее несовершеннолетних детей. Прокурор же выступил против.

— Мы считаем, что отсрочка не должна быть использована, поскольку у детей есть отец, бабушки и дедушки, а также дети не мешали Блиновской нарушать закон, — подчеркнул прокурор.

У блогера четверо детей: старший сын учится в девятом классе, двое близнецов — в средней школе и есть дочь, которой скоро исполнится пять лет.

По словам юриста Владислава Лазарева, Блиновская может попытаться смягчить наказание.

— Если у блогера останется желание бороться за свободу, то она подаст апелляцию в суд для пересмотра наказания. То есть адвокат может добиться условно-досрочного освобождения (УДО) для Блиновской, — говорит Владислав. — Однако после вычета тех лет, которые она уже провела в заключении, срок ее нахождения в тюрьме значительно снизился.

Юрист объясняет, что в счет наказания войдут те дни, которые Блиновская провела под домашним арестом. Кроме того, из положенных пяти лет лишения свободы вычтут время ее нахождения в СИЗО.

— В следственном изоляторе блогер находится с 2023 года. Один день там засчитывается за полтора, а потому в тюрьме Блиновской придется отсидеть около трех лет, — говорит Лазарев.

Юрист также отмечает, что в статье 121 Уголовно-исполнительного кодекса РФ написано об условиях отбывания заключенных в колониях.

— Живут они в общежитиях, в течение года им положено шесть краткосрочных свиданий и четыре длительных, — говорит Лазарев. — Количество посылок и бандеролей тоже ограничено — по шесть штук в год.

При этом, по словам Владислава, у осужденных матерей есть привилегия. С учетом их личности, заключенным могут предоставить до двух длительных ежемесячных свиданий с ребенком в выходные и праздничные дни. Причем не в камере. Матери могут переночевать со своим чадом за пределами тюрьмы.

— Кстати, еще заключенные могут тратить деньги со своих счетов на еду и предметы первой необходимости. Тем, кто отбывает наказание в обычных условиях, установлен лимит — до 11 800 рублей в месяц, — ссылаясь на закон, рассказывает Лазарев.

На свои «хотелки» осужденные могут заработать прямо в тюрьме. С учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности людям подбирают деятельность на время заключения.

— Работу заключенному подбирают, как правило, на производственных предприятиях, — говорит юрист. — Уклоняться от нее нельзя. Иначе — штраф.

В свободное от работы время у осужденных не так много развлечений. Как правило, это просмотр фильмов и прослушивание радио. Телевизор и приемник, кстати, родственники могут передать.

Сталина Гуревич, юрист-правозащитник:

— Любой вынесенный срок сокращается за счет времени подсудимого, которое он находился в следственном изоляторе. Если преступление подсудимого признано не особо тяжким, то один день в СИЗО приравнивается к 1,5 дня в колонии. Соответственно, все это вычтется из назначенных пяти лет лишения свободы.

Выйти на свободу блогерша сможет в августе 2028 года. При этом адвокат осужденной Наталья Сальникова назвала приговор жестким.