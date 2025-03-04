Супруги во второй раз выиграли в лотерее шесть миллионов рублей

Супружеская пара из канадской провинции Онтарио Нэнси и Роберт Уиттен сумели выиграть в лотерее ту же сумму, что и в другой игре 12 лет назад.

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Муж и жена решили поучаствовать в розыгрыше в декабре 2024 года — им удалось правильно отметить шесть из семи номеров, что принесло супругам приз в размере 69,7 тысячи долларов (около шести миллионов рублей — прим. «ВМ»). Об улыбнувшейся удаче счастливчики узнали вместе, сидя дома.

По их словам, они проверили билет три раза, чтобы убедиться в своей победе. Супруги отметили, что еще в 2012 году им уже удалось выиграть похожую сумму благодаря счастливому лотерейному билету. Нэнси и Роберт рассказали, что потратят призовые деньги на оплату счетов и ремонт ванной комнаты.

— Было трудно поверить, что мы сорвали джекпот во второй раз. Мы рассказали об этом нашему сыну, и он был так рад за нас, — передает слова Роберта UPI.

Американец из штата Массачусетса выиграл один миллион долларов в лотерее благодаря вещему сну. Он рассказал, что ему приснился конкретный лотерейный билет.