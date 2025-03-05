Шаман рассказала, когда выйдет на свободу «королева марафонов»

Ведунья отметила, что приговор Блиновской может быть пересмотрен по ряду обстоятельств, связанных с детьми блогера. Однако, даже если она выйдет досрочно, ей будет сложно вернуться к прежнему уровню жизни. Ведара добавила, что после освобождения Блиновская не продолжит свою прежнюю предпринимательскую деятельность, включая создание онлайн-курсов.

По мнению эксперта «Вечерней Москве», блогер не вернется в публичное пространство и станет «серым кардиналом», продюсируя других людей.

Напомним, что Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке покинуть страну, а приговор ей был вынесен 3 марта 2025 года.

Ранее правозащитница Меркачева из СПЧ назвала приговор в пять лет слишком суровым для женщины.