Союз журналистов России осудил санкции ЕС против СМИ

Союз журналистов России (СЖР) выразил протест против нового пакета санкций Евросоюза, в рамках которого была запрещена трансляция восьми российских СМИ в странах ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

«Решение европейских властей направлено на тотальное подавление альтернативных точек зрения в информационном пространстве, что является грубым нарушением принципов свободы слова, провозглашенных в международных документах», — говорится в сообщении.

В СЖР добавили, что новые ограничения представляют собой «политически мотивированную цензуру», которая уничтожает возможность многообразия мнений и независимой журналистики. В объединении подчеркнули, что запрет работы российских СМИ является дискриминационным актом и угрозой для граждан ЕС, которых лишили доступа к альтернативной информации.

Евросоюз ввел новый, 16-й пакет санкций 24 февраля. В рамках ограничений был введен запрет на вещание таких российских СМИ, как EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда». Также в санкционный список Евросоюза попали 53 компании, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.