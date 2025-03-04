Общероссийская общественная организация «Офицеры России» направила губернатору Оренбургской области Денису Паслеру просьбу об отмене концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированного на конец марта в Оренбурге.

В организации аргументируют свою позицию тем, что певица ранее демонстративно выражала негативное отношение к специальной военной операции (СВО).

В обращении отмечается, что в адрес «Офицеров России» поступают многочисленные жалобы от участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан. Они возмущены тем, что группа «Ночные снайперы» продолжает активно гастролировать, несмотря на то, что ее лидер, Диана Арбенина (Кулаченко), открыто критиковала цели и задачи спецоперации.

Арбенина упала с балкона во время концерта

В документе, подписанном председателем организации, Героем России, генерал-майором Сергеем Липовым, подчеркивается, что отмена концерта стала бы справедливым решением и знаком уважения к военным. Кроме того, по мнению авторов обращения, такой шаг позволит предотвратить возможную дестабилизацию в обществе, передает РИА Новости.

Правозащитники также добрались до деятельности певца Филиппа Киркорова. Группа «Радетель» обратилась в комитет культуры Петербурга и к губернатору Александру Беглову с просьбой отменить его концерты.