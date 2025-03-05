Володин рассказал о просьбах регионов включить их в эксперимент при сдаче ОГЭ

Госдума ежедневно получает обращения от регионов с просьбой включить их в эксперимент, в рамках которого школьникам, решившим поступать в техникум и колледж, для получения аттестата об основном общем образовании разрешат сдавать не четыре предмета, как сейчас, а два — русский язык и математику. Об этом на пленарном заседании Госдумы 5 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В среду Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому в 12 регионах России проведут эксперимент, предусматривающий упрощение получения аттестата об основном общем образовании для школьников, планирующих поступать в техникумы и колледжи.

«Мы ежедневно получаем предложения из регионов, просьбы о включении в эксперимент. Сегодня пришли два обращения от республик, где регионы также просят включить их в эксперимент», — сказал Вячеслав Володин.

При этом председатель Госдумы уточнил, что рассмотреть эти обращения у депутатов возможности уже не было, так как срок подготовки поправок к законопроекту завершился.