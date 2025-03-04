Российских «русалок» взяли в рабочее рабство в Китае и Южной Корее

Российские пловчихи, работающие «русалками» в океанариумах Южной Кореи и Китая, заявили о тяжелых условиях труда и принудительном удержании на рабочих местах. Об этом во вторник, 3 марта, рассказала пловчиха Мария в интервью Shot.

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По ее словам, после подписания контрактов девушек заставляют работать сверх нормы за минимальную плату, игнорируя их травмы и проблемы со здоровьем. Мария поделилась своим опытом работы в южнокорейском океанариуме, куда она устроилась в прошлом году. Согласно контракту, ей обещали пять выступлений в день, один выходной в неделю и зарплату в 113 тысяч рублей.

Пловчихи совершают до 70 погружений ежедневно, что приводит к головным болям, травмам глаз, спины, а также ссадинам и ушибам. Дополнительную опасность представляют морские обитатели, которые могут атаковать или нанести вред своими выделениями.

Один из случаев, который она привела, — ее забрали на выступление прямо из больницы, куда она попала после шоу. Аналогичная ситуация сложилась и в Китае, где большинство «русалок» — россиянки, подписывающие контракты на 6–12 месяцев. Болеть, как утверждает Мария, невозможно из-за нехватки замены и высокой текучки кадров. За последний год пятерым девушкам удалось вырваться из «контрактного рабства» в одном из корейских океанариумов, говорится в Telegram-канале.В январе был случай, когда крупная рыба укусила за голову «русалку» из России во время представления в Китае.