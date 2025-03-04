Автомобили и техника – россияне рассказали, возвращения каких западных брендов ждут больше всего

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, ждут ли они возвращения западных брендов и на каких условиях. Согласно опросу, несмотря на интерес к автомобильным и технологическим компаниям, большинство респондентов хотят сохранить лидирующие позиции отечественных брендов на рынке.

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40% участников опроса считают, что западные бренды могут вернуться уже в 2025 году. Ещё 16% ожидают их возвращения в 2026 году, а 32% уверены, что это долгий процесс, который займёт два-три года. Оставшиеся 12% заявили, что срок неважен, главное — чтобы они вернулись.

53% опрошенных россиян против принятия ушедших компаний на прежних условиях. Из них 28% руководствуются эмоциями, а 25% – уверенностью, что без них лучше развивается отечественное производство и импортозамещение. 27% заняли нейтральную позицию, а каждый пятый (20%) очень ждёт бренды назад без условий.

45% опрошенных уверены, что вернётся лишь часть брендов, поэтому сильных изменений на рынке не произойдёт. 21% считают, что западные компании будут вкладывать много денег в своё возвращение, чем потеснят отечественные, а 20% полагают, что они займут меньшую долю рынка. Оставшиеся 14% опасаются, что «возвращенцы» начнут просто скупать успешных российских производителей.

61% россиян считают, что западные бренды должны вернуться на условиях переноса производства в Россию. Ещё 16% предлагают увеличить налоги для таких компаний, а 10% настаивают на выплате неустоек тем, кто лишился работы из-за их ухода. 9% предлагают ограничить им рекламные слоты в медиа, а 3% даже требуют извинений. Только 1% согласны на прежние условия возвращения.

Среди тех, кому не хватает западных компаний, 43% в первую очередь ждут возвращения автомобилей и комплектующих. Ещё 20% – техники и запчастей, а 17% – брендов одежды и обуви. Зарубежные электронные сервисы и подписки интересуют 6% респондентов, а соцсети и продукты питания — лишь 3% и 4% соответственно. Оставшиеся 7% выбрали иные варианты товаров.

Те респонденты, которые не ждут возвращения, тем не менее признают, что некоторые сферы российского производства ещё надо «подтянуть». Так, большинство (53%) считают, что надо больше развивать автомобилестроение. Ещё 22% указывают на отставание в технике и запчастях, а 10% — в одежде и обуви. Электронные сервисы, соцсети и продукты питания, по мнению опрошенных, отстают меньше всего — 4%, 2% и 1% соответственно. Оставшиеся 8% выбрали другие сферы.

Большинство респондентов (60%) считают, что в случае возвращения западных конкурентов российским компаниям нужно сконцентрироваться на качестве. Ещё 17% предлагают снизить цены на отечественные товары, а 14% уверены, что можно продолжать работать в прежнем режиме. Только 9% выступают за сотрудничество с западными компаниями.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 февраля 2025 года, охват составил 214 770 интернет-пользователей.