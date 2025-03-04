В интернете вспомнили предсказание Жириновского о Трампе

В интернете вспомнили предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» о том, что семья президента США Дональда Трампа будет править Америкой до 2040 года, а сам Трамп станет лучшим президентом в истории Соединенных Штатов.

«Он добьется переизбрания на второй срок, потом дочь еще два срока и зять еще три срока. До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой. Он войдет в историю как лучший президент. Лучше Рузвельта и всех остальных», - говорил он.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Трамп изменил позицию насчет сроков урегулирования украинского кризиса.

Видео с предсказанием Жириновского о Путине и Трампе стало вирусным

Путин напомнил, что Трамп до вступления в должность обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, однако после того, как стал получать информацию как избранный президент США от спецслужб, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода.