Отсидевший за торговлю оружием «русский Стивен Хокинг» умер в Подмосковье

Инвалид «с вывернутыми костями» Алексей Куликов, который отсидел срок по делу о торговле оружием, якобы скончался в подмосковном Красногорске. Мужчину прозвали «русским Стивеном Хокингом» из-за аналогичных проблем со здоровьем.

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Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Скончался Куликов в ночь с воскресенья на понедельник в квартире родственницы в подмосковном Красногорске. Близкие рады, что это произошло все-таки дома, а не в больнице, — пишет «МК».

Мужчину приговорили в 2023 году к 11 годам колонии по делу о торговле оружием. При этом у него было тяжелое заболевание — его кости и суставы будто вывернуты наизнанку. Мужчина находился в инвалидной коляске, в таком виде его сначала поместили в СИЗО, потом в колонию, а после в тюремную больницу. Освободили мужчину в июле 2024 года, с тех пор он пытался восстановиться дома.

Ранее генпрокуратура США опубликовала рассекреченные файлы дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в торговле людьми и склонении к проституции. В материал его дела числится контакт Стивена Хокинга. Главное по делу Эпштейна — в материале «Вечерней Москвы».