Минюст подал иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»*

Минюст Свердловской области обратился в суд с иском о ликвидации «Фонда Ройзмана» (бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан в России иноагентом). Об этом пишет РИА Новости.

Из судебных материалов следует, что в качестве ответчика по иску указан «Фонд Ройзмана*», который в суде будет представлять его генеральный директор Светлана Косолапова.

В деятельности организации были обнаружены нарушения. В частности, местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц. И из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям. Также проверка показала, что собранные средства не использовались по назначению.

Ройзман* являлся президентом фонда «Город без наркотиков» с 2001 по 2003 год, а мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. В ноябре 2022 года был признан иностранным агентом. Весной того же года на Ройзмана* составили три административных протокола о дискредитации российской армии. Позднее по этим фактам было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.