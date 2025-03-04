В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости ОРВИ в 47 регионах

В 47 регионах российских регионах заметно увеличилась заболеваемость вирусными респираторными инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре. Общий рост за неделю составил 10,4%. Всего заболели 1 млн 96 тысяч человек. В 20 регионах на треть выросло число госпитализаций таких больных.

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В ведомстве обратили внимание, что среди вирусных респираторных инфекций чаще стал выявляться грипп, преимущественно - группы B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы.

Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, по стране закрыты 1304 школы в 53 регионах, 181 детский сад в 31 регионе, а также 10 школ-интернатов. Частично закрыты 11828 классов и 2297 групп дошкольников, 24 группы в школах-интернатах и 85 групп в профессионально-технических училищах.

Между тем, заболеваемость коронавирусом по стране снижается: по сравнению с прошлой неделей число вновь заболевших уменьшилось на 10,8%.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в сезон высокой активности вирусов острых респираторных инфекций, в том числе гриппозной этиологии, важно помнить о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.