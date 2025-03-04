Обвиняемый во взятке экс-министр транспорта Башкирии умер в больнице в Москве

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов, который обвиняется во взятке в особо крупном размере, умер в московской больнице на 48-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Геворг Кандилян.

"Клебанов скончался в Москве в больнице. Он находился под домашним арестом и был госпитализирован из-за проблем со здоровьем", - сказал адвокат.

Защитник отказался назвать причину смерти.

"Все юридические мероприятия, которые в таких случаях необходимо сделать, будут сделаны", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Клебанов признал вину и дал показания на и. о. вице-премьера республики Алана Марзаева. Сам Марзаев на последнем заседании по продлению ему срока ареста заявил в суде, что его уголовное дело носит заказной характер, "поскольку в отношении него планировались провокации, а представленные суду протоколы допросов свидетелей ничем не подтверждены и голословны".

3 октября Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Клебанову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. 1 октября тот же суд арестовал Марзаева, обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также по делу проходят два предполагаемых посредника во взяточничестве, их статус неизвестен, но они сотрудничают со следствием.