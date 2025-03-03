Писательница Алла Гербер экстренно госпитализирована в Москве

Писательница и член президиума Российского еврейского конгресса Алла Гербер была экстренно госпитализирована из своей квартиры в Москве. Об инциденте стало известно в понедельник, 3 марта.

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У писательницы диагностирована сердечная аритмия. Последние дни Гербер жаловалась на плохое самочувствие, но каждый раз отказывалась ложиться в больницу.

В этот раз врачи настояли на срочной госпитализации публицистки, сообщает Telegram-канал Mash.

До этого художественного руководителя Театра Моссовета Евгения Марчелли, уволившего актера Александра Домогарова, экстренно госпитализировали в Москве с гипертоническим кризом. Режиссер находился в состоянии средней тяжести.

22 января в столице госпитализировали российского актера Александра Збруева. Он не стал называть причины плохого самочувствия и уточнять, какие процедуры проходит в больнице.

В декабре состояние актера Евгения Косырева, сыгравшего в сериале «Склифосовский» и фильме «Жмурки», резко ухудшилось. Он находился в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.