В 17 регионах РФ приняли законы об эвтаназии бездомных животных

В 17 регионах России приняли законы о легализации эвтаназии бездомных животных, в Госдуме готовят нововведение по решению данной проблемы. Об этом сообщает РБК.

В издании напомнили, что летом 2023 года российские регионы получили право самостоятельно решать вопрос об усыплении бездомных животных. Некоторые субъекты воспользовались этим правом и легализовали их эвтаназию. В числе них на сегодняшний день находятся 15 регионов РФ: Мурманская, Астраханская, Самарская, Оренбургская, Кемеровская области, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Ставропольский край, Забайкалье, Алтай, Республики Тыва и Удмуртия.

Еще эвтаназию бездомных животных легализовали в Бурятии, Якутии и Магаданской области, однако проводить ее в этих регионах можно только в «исключительных случаях» — если они проявляют агрессию, нападают на человека или являются переносчиками заразной болезни.

Еще в двух субъектах РФ — Мордовии и Хакасии — разрешение усыплять бездомных животных вскоре вступит в силу.

Проблема бездомных животных также рассматривается в Госдуме. Там планируют запретить выпускать бродячих собак обратно на улицы и разрешить их эвтаназию.