Пассажир полностью разделся в летевшем из Москвы самолете и напугал попутчика

Пассажир полностью оголился на борту летевшего из Москвы в Астрахань самолета авиакомпании «Победа». Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

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По его данным, после набора высоты и отключения табло «Пристегните ремни» к стюардам в хвостовой части судна обратился мужчина, который пожаловался на снявшего штаны и трусы попутчика. Бортпроводник потребовал от хулигана одеться обратно, однако тот стал говорить несвязные фразы и доставать деньги — он не до конца понимал, где находится.

О произошедшем доложили командиру самолета, который запросил по прилете скорую помощь и полицию. Стюардам также пришлось пересадить мужчину на другое место, так как попутчик побоялся лететь с ним рядом из-за его странного поведения. После благополучной посадки нарушителя забрали правоохранители. Уже в линейном отделе на него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования, следует из публикации.

Другой инцидент произошел в конце января, когда правоохранители задержали в аэропорту Минска пьяного пассажира, который устроил дебош в летевшем из Москвы самолете.