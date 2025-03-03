Ведущий «Оскара» намекнул на схожесть Борисова с Путиным

Ведущий церемонии вручении премии «Оскар» от американской киноакадемии Конан О'Брайен пошутил про «могущественного русского» актера Юру Борисова, когда представлял фильм «Анора», в котором приняли участие российские артисты.

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— Думаю, американцы рады наконец-то видеть, что кто-то может противостоять могущественному русскому, — высказался со сцены О'Брайен во время трансляции, проходившей на YouTube.

Слова ведущего вызвали бурную реакцию зала, а также смех в съемочной группе «Аноры».

Несмотря на то, что ведущий не произносил имя российского президента Владимира Путина, эксперты и большинство зрителей сошлись во мнении, что фраза о «могущественном русском» отсылает именно лидеру России. Многие граждане Америки в социальных сетях охарактеризовали выпад О'Брайена как укол в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в контексте популярного мнения о его неспособности противостоять Путину.

Вручение кинопремии прошло в ночь на понедельник, 3 марта. Статуэтку за «Лучший фильм» получил фильм «Анора». Однако российскому актеру Юре Борисову так и не удалось одержать победу в номинации «Лучший актер второго плана» — лучшим объявили актера Кирана Калкина, фильм «Настоящая боль».