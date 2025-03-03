33 жителя Курской области эвакуированы в Россию

С Украины в Россию эвакуированы 33 жителя Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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Как написала в своем Telegram-канале федеральный омбудсмен, эвакуация прошла при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК) и при посредничестве Республики Беларусь.

"Теперь эти люди находятся на родной земле", - написала Татьяна Москалькова.

Из 33 вернувшихся с украинской территории девяти возвращенцам нужна экстренная госпитализация. Проблема в том, что среди насильственно перемещенных на Украину людей оказалось много пожилых, часто больных и совсем маленьких детей. Самой младшей девочке еще не исполнилось двух лет, самой пожилой женщине скоро исполнится девяносто. Также среди пострадавших есть несколько инвалидов и просто больных людей.

Как заверили правозащитник Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, все пострадавшие распределены по нуждам и состоянию здоровья и будут оперативно размещены в больницах, где им окажут квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Из Курска в Беларусь, куда вывезли курян с Украины, срочно направлены машины скорой помощи. Еще одна машина "скорой" будет сопровождать колонну автобусов с жителями Курской области на всем пути следования домой.

Также встретили и сопровождают пострадавших психологи и спасатели МЧС.

Всем вернувшимся выдали мобильные телефоны, чтобы они могли связаться с родственниками и близкими. Власти обещали обеспечить их одеждой, техникой, средствами гигиены, организовать быстрое оформление необходимых документов, помочь с получением всех мер поддержки.