«Выбросили пинком»: Дугин о перепалке Зеленского и Трампа в Белом доме

Философ, политолог и социолог Александр Дугин прокомментировал перепалку Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом сообщает радио Sputnik.

По мнению Дугина, конфликт Зеленского и Трампа является свидетельством того, что в странах Запада произошел раскол. Как считает философ, часть таких стран желают как можно быстрее закончить конфликт на Украине, однако есть и те, кто хочет его продолжить.

При этом Дугин также заявил, что Зеленского «выбросили пинком» из Белого дома.

«Его выбросили из Белого дома просто пинком. Но это означает гораздо большее, чем просто какое-то неадекватное поведение... Это серьезнейший раскол в Западе. <...> Запад раскалывается на наших глазах... Постепенно глобалистская Европа с Украиной и с демократами в США все больше формируют какой-то отдельный миропорядок, который отвергает уже не только Америка, но и сама Европа постепенно», — заявил он.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Зеленского, которые завершились перепалкой между политиками. В итоге Зеленскому пришлось досрочно покинуть Белый дом, без подписания соглашения по редкоземельным металлам.