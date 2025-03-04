Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ

За неделю пациентов с респираторными вирусными инфекциями стало больше почти на 10,4%.

Общее количество зафиксированных случаев составило 1 миллион 96 тысяч, заявили в ведомстве.

Там отметили, что превышение среднего показателя зафиксировано в 47 регионах страны, в 20 субъектах РФ число госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась за последние семь дней почти на 11%, всего выявлено 5 тысяч 200 случаев, уточнили в Роспотребнадзоре.