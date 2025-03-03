Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда

Народному артисту РФ, композитору Александру Зацепину присвоили звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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В документе говорится, что музыкант был награждён «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Зацепин известен своей музыкой ко многим отечественным фильмам, в том числе, «Земля Санникова», «31 июня», «Женщина, которая поёт», «Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другим.

10 марта композитору исполнится 99 лет.

Ранее Зацепин выступил против создания пародийных ремейков на советские фильмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».