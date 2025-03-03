Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда

Народному артисту РФ, композитору Александру Зацепину присвоили звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда
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В документе говорится, что музыкант был награждён «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Зацепин известен своей музыкой ко многим отечественным фильмам, в том числе, «Земля Санникова», «31 июня», «Женщина, которая поёт», «Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другим.

10 марта композитору исполнится 99 лет.

Ранее Зацепин выступил против создания пародийных ремейков на советские фильмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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