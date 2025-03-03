Симоньян опубликовала видео с Кеосаяном и обратилась к россиянам с просьбой

Глава RT, журналистка Маргарита Симоньян обратилась к россиянам с просьбой, касающейся ее супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который находится в коме. Пост об этом она опубликовала в Telegram.

Симоньян разместила видео, посвященное их с Кеосаяном годовщине свадьбы. В ролике запечатлен моменты церемонии бракосочетания и их совместного досуга. Журналистка призналась, что не пересматривает ролик, так как ей слишком тяжело это делать.

«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса», — обратилась глава RT с просьбой к читателям.

8 января Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Она рассказала, что у телеведущего давно были проблемы с сердцем. Позднее издание Baza выяснило, что режиссер попал в больницу в конце декабря 2024 года.