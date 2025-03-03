Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете

Следует обновить действующее законодательство, регулирующее ответственность за травлю и преследования в соцсетях. Об этом 3 марта на своей странице в соцсетях написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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Госдума ранее одобрила доклад омбудсмена Татьяны Москальковой за 2024 год, в котором Правительству рекомендуется проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия травле.

По мнению Мизулиной, действующее законодательство действительно нужно обновить, поскольку оно не дает возможности россиянам в полной мере получить защит от травли и преследований в соцсетях.

«Через суд добиться защиты от клеветы, оскорблений, унижения чести и достоинства довольно сложно, да и не у всех есть возможность обратиться к юристам и адвокатам», — сказала она.

Необходимо упрощать в суде процедуру рассмотрения дел об оскорблениях в интернете, а также подумать о введении административной ответственности за активную травлю в соцсетях.

Как писала «Парламентская газета», председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ранее рассказал, что законопроект о профилактике буллинга внесут в Госдуму в начале 2025 года. Разработчики закрепляют понятие травли как систематическое причинение физического или психического страдания и обязывают школы оповещать о подобных случаях полицию и комиссию по делам несовершеннолетних (КДН).