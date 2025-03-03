Россияне затравили назвавшего сына Трампом жителя Новосибирска. Об этом сообщает сетевое издание «Сиб.фм».

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О рождении ребенка, названного в честь 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа, стало известно в конце февраля.

По словам мужчины, после публикации новости он столкнулся с потоком негатива в сети.

«Пишут всякую чушь, смешивают нас с политикой, очень много негатива поступает», — пояснил отец Трампа Владимировича.

Горожанин признался, что из-за негативных комментариев семья перестала заходить в соцсети и отвечать на телефонные звонки.

Житель Новосибирска признался, что после бурной реакции общественности он и его жена задумались о том, чтобы дать новорожденному другое имя.

Ранее в ХМАО представили обновленную статистику относительно имен новорожденных. Согласно приведенным данным, самым популярным оказалось имя Мухаммад – его носил человек, которого считают почитают как пророка верующие мусульмане. Среди женских имен вторым в регионе по популярности оказалось имя Амина.