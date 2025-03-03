Карнавал в Бразилии 2025: яркие фото

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Участница карнавала в Рио-де-Жанейро
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Участница карнавала в Рио-де-Жанейро 
© EPA/TACC
Участницы труппы Unidos do Viradouro принимают участие в традиционном параде в Рио-де-Жанейро
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Участницы труппы Unidos do Viradouro принимают участие в традиционном параде в Рио-де-Жанейро 
© EPA/TACC
Участница труппы Leopoldinense во время шоу в Рио-де-Жанейро
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Участница труппы Leopoldinense во время шоу в Рио-де-Жанейро 
© EPA/TACC
Участники труппы Estação Primeira de Mangueira принимают участие в традиционном параде в Рио-де-Жанейро
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Участники труппы Estação Primeira de Mangueira принимают участие в традиционном параде в Рио-де-Жанейро 
© EPA/TACC

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Участница карнавала в Рио-де-Жанейро
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Участница карнавала в Рио-де-Жанейро 
© EPA/TACC
Участники труппы Imperatriz Leopoldinense принимают участие в традиционном параде в Рио-де-Жанейро
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Участники труппы Imperatriz Leopoldinense принимают участие в традиционном параде в Рио-де-Жанейро 
© EPA/TACC
Участник карнавала в Рио-де-Жанейро
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Участник карнавала в Рио-де-Жанейро 
© EPA/TACC
Шоу во время карнавала в Сан-Паулу
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Шоу во время карнавала в Сан-Паулу 
© EPA/TACC
Участники труппы Estação Primeira de Mangueira принимают участие в традиционном параде в Рио-де-Жанейро
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Участники труппы Estação Primeira de Mangueira принимают участие в традиционном параде в Рио-де-Жанейро 
© EPA/TACC

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Праздничное шоу во время карнавала в Сан-Паулу
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Праздничное шоу во время карнавала в Сан-Паулу 
© EPA/TACC
Участница карнавала в Сан-Паулу
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Участница карнавала в Сан-Паулу 
© EPA/TACC
Участник парада в в Рио-де-Жанейро в костюме Пеннивайза из фильма "Оно"
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Участник парада в в Рио-де-Жанейро в костюме Пеннивайза из фильма "Оно" 
© EPA/TACC
Участница карнавала в Сан-Паулу
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Участница карнавала в Сан-Паулу 
© EPA/TACC
Танцоры школы самбы Colorado do Bras во время карнавала Сан-Паулу
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Танцоры школы самбы Colorado do Bras во время карнавала Сан-Паулу 
© EPA/TACC

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Участники карнавала в Рио-де-Жанейро
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Участники карнавала в Рио-де-Жанейро 
© EPA/TACC
Участники карнавала в Сан-Паулу
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Участники карнавала в Сан-Паулу 
© EPA/TACC
Участники карнавала в Сан-Паулу
17/20
Участники карнавала в Сан-Паулу 
© EPA/TACC
Участница карнавала в Сан-Паулу
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Участница карнавала в Сан-Паулу 
© EPA/TACC
Участницы карнавала в Сан-Паулу
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Участницы карнавала в Сан-Паулу 
© EPA/TACC

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Участница карнавала в Сан-Паулу
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Участница карнавала в Сан-Паулу 
© EPA/TACC

В Бразилии начался знаменитый карнавал. В этом году мероприятие проходит с 27 февраля по 4 марта.

Одним из самых узнаваемых шоу карнавала считается шествие танцоров самба. На 700-метровой аллее «Самбадром» между собой соревнуются 12 лучших танцевальных школ в стране. Парад открывают представители сильнейшей школы, за ними следуют остальные. Мероприятие настолько грандиозное, что в одном номере могут участвовать одновременно до 1000 человек. Подготовка к номеру занимает целый год. Знаменитые пестрые карнавальные костюмы танцоры шьют только у лучших дизайнеров. После окончания состязаний победители получают внушительный денежный приз.

Первый официальный карнавал в Рио-де-Жанейро прошел в 1840 году. Из местного, локального фестиваля праздник вырос в грандиозное шоу мирового масштаба. Только в Рио-де-Жанейро карнавал приносит городской экономике более миллиарда долларов дохода. Во время праздника в Бразилию стекаются миллионы туристов со всего света.

Яркие кадры ежегодного шоу — в галерее «Рамблера».

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Рио-Де-Жанейро
Бразилия