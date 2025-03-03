Карнавал в Бразилии 2025: яркие фото

В Бразилии начался знаменитый карнавал. В этом году мероприятие проходит с 27 февраля по 4 марта.

Одним из самых узнаваемых шоу карнавала считается шествие танцоров самба. На 700-метровой аллее «Самбадром» между собой соревнуются 12 лучших танцевальных школ в стране. Парад открывают представители сильнейшей школы, за ними следуют остальные. Мероприятие настолько грандиозное, что в одном номере могут участвовать одновременно до 1000 человек. Подготовка к номеру занимает целый год. Знаменитые пестрые карнавальные костюмы танцоры шьют только у лучших дизайнеров. После окончания состязаний победители получают внушительный денежный приз.

Первый официальный карнавал в Рио-де-Жанейро прошел в 1840 году. Из местного, локального фестиваля праздник вырос в грандиозное шоу мирового масштаба. Только в Рио-де-Жанейро карнавал приносит городской экономике более миллиарда долларов дохода. Во время праздника в Бразилию стекаются миллионы туристов со всего света.

Яркие кадры ежегодного шоу — в галерее «Рамблера».