«Королеву марафонов» привезли на оглашение приговора в суд

Елена Блиновская доставлена в Савеловский суд Москвы. В понедельник, 3 марта, ей вынесут приговор. Напомним, блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в суд также прибыли родители блогера. В настоящее время они ждут возможности попасть в зал, где будет оглашен приговор. Напомним, что Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Правоохранители посадили ее под домашний арест, затем из-за нарушения его условий предпринимательницу отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.

Ранее Shot сообщил, что налоговая служба России актуализировала долг Блиновской и он снова превысил миллиард рублей. За время нахождения в СИЗО она заплатила налоговой свыше 330 млн рублей.

«Хочу сказать только одно»: Блиновская выступила с заявлением в суде

Агентство ТАСС со ссылкой на Савеловский суд Москвы писало, что государственное обвинение предложило уменьшить сумму исковых требований по делу Елены Блиновской более чем на 300 миллионов рублей.