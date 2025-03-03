Жена Эммануила Виторгана назвала враньем сообщения о вызове скорой актеру

Жена Эммануила Виторгана Ирина опровергла в беседе с телеканалом «360», что артисту вызвали скорую.

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Виторган назвала эту информацию «враньем».

3 марта Telegram-канал Mash заявил, что 85-летнему Виторгану вызвали скорую из-за проблем с сердцем. Артисту якобы стало плохо в культурном центре на Остоженке.

Эммануил Виторган стал известен после главной роли в фильме «И это всё о нем», славу ему также принесли роли в фильмах «Чародеи», «Благочестивая Марта», «Ларец Марии Медичи», «Долгий путь в лабиринте», «Тревожное воскресенье».

Ирина и Эммануил Виторган поженились в 2003 году. В их браке родилось двое дочерей – Этель (в 2018 году) и Клара (в 2019-м). У актера также есть дочь Ксения Румянцева от первого брака и сын Максим Виторган от второго.

В январе mk.ru сообщал, что суд в Хамовниках оштрафовал жену Эммануила Виторгана Ирину на 300 рублей. Виторган оштрафовали по статье 15.33.2, часть 1, из-за нарушения порядка и сроков предоставления сведений в фонды пенсионного и социального страхования.