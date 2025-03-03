Российские мужчины не оправдали ожидания женщин на тему стоимости подарка к 8 Марта

Мужчины не оправдали ожидания российских женщин на тему стоимости подарка к 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито», которые попали в распоряжение «Ленты.ру».

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По мнению респондентов-мужчин, хороший подарок к Международному женскому дню стоит около 4,7 тысячи рублей. В то же время женщины считают, что эта сумма составляет 5,4 тысячи рублей. Самым желанным подарком россиянки называют цветы (39 процентов), и большинство опрошенных мужчин как раз собираются преподнести букет (45 процентов).

Отмечается, что большинство мужчин (35 процентов) собираются уложиться в сумму от 1 до 3 тысяч рублей, еще 20 процентов потратят на презент от 3 до 5 тысяч рублей. И только 9 процентов россиян признались, что планируют сделать подарок своими руками.

Аналитики выяснили, что женщины также хотят получить на 8 Марта деньги (28 процентов), ювелирные изделия (27), косметику и парфюмерию (27), сертификат в СПА или салон красоты (22). При этом мужчины, помимо цветов, планируют подарить косметику и духи (26), украшения (17), деньги (15) и товары для дома (12).

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