В России мэр выдал квартиру мигрантам в обход семей местных жителей

Мэр города Качканара Свердловской области Андрей Ярославцев разгневал горожан. О том, что привело к этому, рассказываетсетевое издание «Уральский меридиан».

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В конце февраля Ярославцев проинформировал о вручении сертификатов на жилье двоим семьям. Одной из них оказалась семья Масаидовых, приехавших из Таджикистана. Издание утверждает, что они стояли в очереди на получение сертификата на 59-м месте и обошли семьи местных жителей, которые ждут улучшения жилищных условия с 2012 года.

После того как россияне начали выражать свое мнение о случившемся в соцсетях Ярославцева, комментарии под публикацией мэра закрыли.

Ранее скандал, связанный с выделением жилья семье мигрантов, разгорелся в подмосковных Мытищах. После широкой огласки и общественной дискуссии власти Московской области анонсировали изменение правил выделения жилищных сертификатов.