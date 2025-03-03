Реестр хозяев опасных домашних животных хотят создать в России

В России планируют создать реестр владельцев опасных домашних животных. Чтобы завести питбуля или другую бойцовскую собаку, придется сначала сдать экзамен.

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Депутат Госдумы Георгий Арапов от партии «Новые люди» рассказал, что сейчас активно разрабатывается соответствующий законопроект. Согласно инициативе, перед приобретением потенциально опасной собаки россиян обяжут проходить тестирование на знание правил выгула и воспитания. При этом, если животное дважды заметят на прогулке без поводка и намордника, владельцу могут навсегда запретить держать собак таких пород.

Кроме того, если хозяин регулярно отпускает агрессивного пса на свободный выгул, подвергая опасности окружающих, питомца смогут изъять и отправить в приют, а владельца заставят оплачивать его содержание.

На данный момент в список потенциально опасных пород входят 12 разновидностей собак и их метисы, среди которых акбаш, питбульмастиф, булли кутта и другие. Однако депутаты считают, что перечень слишком узкий и его необходимо расширить, передает Telegram-канал Shot.

Нововведение планируется из-за частых инцидентов с собаками: так, в конце февраля в городе Яранске Кировской области бездомная собака породы хаски напала на восьмилетнего мальчика. Инцидент случился в месте, где дети катались на ватрушках возле жилого дома. Животное схватило ребенка за лицо и верхнюю одежду.