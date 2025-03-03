Выставка «Виктор Цой. Легенда» продлена до конца сентября 2025 года

Проект при поддержке компании «Афиша» познакомит ещё больше людей с наследием музыканта

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Культурное пространство «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге продолжает принимать гостей на выставке-байопике «Виктор Цой. Легенда» от бюро Planet9. Проект, посвящённый лидеру группы «Кино», который стартовал в октябре 2024 года, продлён до 30 сентября 2025 года. Это стало возможным благодаря огромному интересу зрителей и информационной поддержке компании «Афиша». Билеты на выставку можно купить со скидкой 15% по подписке СберПрайм.

Выставка занимает почти три тысячи квадратных метров и включает 13 залов, каждый из которых рассказывает о жизни и творчестве Виктора Цоя. Даже если побывать в пространстве один раз, можно не заметить массу уникальных деталей:

личные вещи музыканта: гитары, костюмы, черновики текстов, фотографии и даже удочку, с которой Цой отправился на рыбалку в августе 1990 года;

редкие экспонаты: двойной кулон с сердцем и ключом, который Виктор приобрёл во время поездки в США, и другие предметы, ранее не демонстрировавшиеся публике;

отдельная детский зал, созданный на основе книги «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках».

Выставка не только рассказывает исторические факты, но и развлекает посетителей иммерсивными пространствами. Зал «Камчатка» погружает в атмосферу кочегарки с её специфическими запахами, а в караоке «Попробуй спеть вместе со мной» можно подпевать хитам Цоя. До 10 марта на сайте Afisha.ru можно купить билеты на выставку со скидкой 15% подписчикам СберПрайм.

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