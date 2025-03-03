В российском городе сожгли чучело с флагами ЕС, НАТО и ЛГБТ*

В Благовещенске клуб «Контур», занимающийся конным туризмом, отметил Масленицу сожжением чучела, на которое были надеты флаги Евросоюза, НАТО и ЛГБТ*, заявил РИА Новости его руководитель Алексей Ланец.

© соцсети

Собеседник отметил, что на данном мероприятии собралось примерно 200–250 человек. На улице гостей угощали блинами с икрой, проводили разнообразные состязания и водили хороводы. А в конце устроили традиционное сожжение чучела, украшенного в соответствии с традициями.

«Я удивлен, что флаг Евросоюза было легко купить в обычной продаже. То есть спокойно заказали, он пришел. Флага НАТО нет, сам рисовал. Вот и все. Сделал, всем понравилось», — заявил Ланец.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России