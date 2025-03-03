Умер народный артист Северной Осетии Владимир Сланов

После продолжительной болезни скончался актер театра юного зрителя "Саби" Владимир Сланов.

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В социальных сетях театра сообщается, что артист ушел из жизни поздно вечером 1 марта.

"Его вклад в искусство и доброта, останутся в наших сердцах навсегда. Пусть светлая память о нем будет живой и радостной, как те мгновения счастья, которые он дарил своим зрителям", - говорится в некрологе.

В театре выразили соболезнования семье, близким, друзьям и "всем, кто знал и любил Владимира Хаджимуратовича".

Прощание с народным артистом Северной Осетии пройдет 3 марта во Владикавказе.