Умер народный артист Северной Осетии Владимир Сланов
После продолжительной болезни скончался актер театра юного зрителя "Саби" Владимир Сланов.
В социальных сетях театра сообщается, что артист ушел из жизни поздно вечером 1 марта.
"Его вклад в искусство и доброта, останутся в наших сердцах навсегда. Пусть светлая память о нем будет живой и радостной, как те мгновения счастья, которые он дарил своим зрителям", - говорится в некрологе.
В театре выразили соболезнования семье, близким, друзьям и "всем, кто знал и любил Владимира Хаджимуратовича".
Прощание с народным артистом Северной Осетии пройдет 3 марта во Владикавказе.