Умер автор песен Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой

Скончался известный российский композитор Адриан Корчинский, автор музыки к песням многих знаменитых артистов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Умер автор песен Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой
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Корчинскому было 65 лет. По данным канала, причиной смерти стала гипертония. Вечером 2 марта композитору стало плохо в московской квартире. Во время совместного ужина с супругой мужчина потерял сознание. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он написал музыку к песням таких известных исполнителей, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Николай Караченцов. Кроме того, Корчинский создавал музыкальное сопровождение для телепрограмм на российских телеканалах.

В минувшую пятницу Shot сообщил о смерти разработчика самолета МС-21 и главного конструктора ОКБ имени Яковлева Алексея Рахимбаева. Он умер в возрасте 72 лет. По информации канала, за день до кончины Рахимбаева доставили в одну из столичных больниц из-за проблем с коленным суставом. Врачи решили провести ему операцию, однако буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце инженера остановилось. Он скончался на операционном столе.

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Лариса Долина
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