РПЦ предложила предоставлять декретный отпуск автоматически

Декретный отпуск должен предоставляться автоматически, без подачи особого заявления, поскольку многие женщины подвергаются стрессу из-за решения продолжать работать.

Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

"Проблема в том, что сегодня женщины как бы не имеют запрета на уход в декретный отпуск, но одновременно нет и автоматического перевода их в декретную категорию. Поэтому просто в таком автоматическом порядке надо отправлять женщину в отпуск. Это очень важный момент, поэтому нам надо сегодня об этом говорить и создавать нормативно-правовые механизмы, которые позволят это сделать", - сказал он.

Отец Федор отметил, что необходимость автоматического ухода в декрет связана с отсутствием привычки заботиться о своем здоровье.

"Потому что очень часто многие женщины говорят: ну ладно, я поработаю. А проблема в том, что когда женщина работает, она подвергается стрессу. У нее действительно могут быть проблемы с вынашиваемостью в это время, а наш народ имеет свойство не заботиться о своем здоровье", - заключил священник.

В России уход в декретный отпуск возможен с 30-й недели при вынашивании одного ребенка, и с 28-й недели - при многоплодной беременности. Процедура ухода подразумевает предоставление работодателю листка нетрудоспособности и заявления об уходе в отпуск по беременности и родам. Предоставление заявления об уходе в отпуск по беременности в настоящий момент не является обязательным и осуществляется по желанию женщины.