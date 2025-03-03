В Госдуме предложили дать россиянам два новых выходных дня

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) выступил за установление дополнительных выходных дней в честь Пасхи и дня Святой Троицы. С соответствующей инициативой он обратился к главам всех регионов России, передает РИА Новости.

Гусев отметил, что подобная мера будет способствовать поддержке православных христиан, сохранению исторических и духовных традиций, отраженных в Конституции РФ. Кроме того, это решение укрепит институт семьи и традиционные ценности, полагает депутат.

По его словам, на уровне государства православие уже получило признание, поскольку Рождество Христово, которое отмечается 7 января, является официальным праздником. В соответствии с действующим законодательством, региональные власти могут устанавливать дополнительные праздничные дни, отметил парламентарий.

Кроме того, Гусев обратил внимание на то, что в отдельных регионах уже существуют религиозные выходные. В четырех субъектах отмечают только мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, еще в четырех — православную Радоницу. В республике Крым дополнительными выходными стали Пасха, Троица, Ураза-байрам и Курбан-байрам. Это свидетельствует о значимости традиционных религий для жителей, подчеркнул депутат.

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В понедельник, 3 марта, у православных христиан начался Великий пост, который должен подготовить верующих к Пасхе. Начало поста (Чистый понедельник) отличается особой строгостью.