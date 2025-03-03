Стало известно о вспышке опасной для жизни лихорадки среди россиян в Таиланде

У российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Москвичка Олеся сообщила журналистам, что она заболела опасной для жизни лихорадкой на острове Панган. По ее словам, после сильных дождей так активизировались комары. Туристы использовали защитные средства, но это не помогло.

После укуса комаров Олеся попала в больницу, врачи подтвердили денге. Россиянке посоветовали пить жаропонижающие и каждый день сдавать кровь для контроля уровня тромбоцитов.

Кроме того, несколько российских отдыхающих заразились на острове Самуи. Они пожаловались на высокую температуру, тошноту и сыпь на теле. Были случаи заболевания и в Бангкоке. Причем некоторые туристки, которые перенесли денге в легкой форме, заметили сильное выпадение волос после выздоровления.

Хотя массовых случаев денге среди путешественников во Вьетнаме не фиксируется, местные власти выпустили предупреждение об опасности этой болезни, отмечает канал.

Ранее сообщалось о распространении лихорадки денге среди россиян на Бали. А с начала года в Индонезии в целом заразились более шести тысяч человек.