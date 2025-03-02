Обнародованы подробности предотвращения ФСБ теракта против митрополита Тихона

Стали известны подробности предотвращения ФСБ резонансного теракта, который планировали украинские спецслужбы против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

Обнародованы подробности предотвращения ФСБ теракта против митрополита Тихона
© Российская Газета
"В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные главным управлением разведки минобороны Украины", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России.

Агентами ГУР оказались помощник митрополита Денис Попович и клирик столичного храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Сотрудники ФСБ изъяли у них самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными. Кроме того, в их телефонах оперативники обнаружили более 70 украинских контактов, среди которых пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.

"Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - так прокомментировал журналистам попытку покушения на митрополита Тихона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что же толкнуло людей, казалось бы, близких к Богу, на такое страшное преступление?

Попович и Иванкович должны были заложить самодельную бомбу в келье - жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве

Как объяснил на видео допроса уроженец украинских Черновцов Попович, первоначально он был завербован в 2024 году сотрудниками ГУР для слежки за передвижениями митрополита. "Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников", - признался он. Позже ему поставили задачу "найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона". Такого союзника он нашел в лице проукраински настроенного московского клирика Иванковича.

Далее Попович и Иванкович рассказали, что покушение было запланировано "через приведение в действие самодельного взрывного устройства". Его должен был принести в храм Попович после чего они собирались заложить его в келье - жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве.

Агенты ГУР сообщили, что изначально планировали совершить покушение в начале 2025 года. Однако их планы сорвались из-за задержания Поповича. 12 января его остановили полицейские недалеко от Сретенского монастыря за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Мещанский суд назначил Поповичу 15 суток ареста.

Вторая попытка покушения на митрополита Тихона была запланирована на февраль, в момент, когда он приедет из Крыма в Москву на службу в Сретенский монастырь.

Самодельное взрывное устройство кураторы из ГУР передали им в декабре 2024 года через тайник. Как видно на кадрах оперативного видео, оно было спрятано в подмосковном лесу и находилось в пластиковой коробке в пакете из-под сока.

Там же нашли паспорт гражданина Украины на имя Шмарко Ивана Владимировича, 1996 года рождения, уроженца поселения Александровка Кировоградской области. После совершения теракта Попович и Иванкович по поддельным паспортам собирались выехать на Украину. Теперь же против них возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. По этим статьям каждому из них грозит в среднем до 20 лет лишения свободы.

Как считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, целью планировавшегося теракта против митрополита Тихона было затягивание мирных переговоров и эскалация украинского кризиса.

"Украинские спецслужбы и покровительствующие им службы ряда западных стран целенаправленно избрали в качестве мишени иерарха Русской православной церкви, что является еще одним доказательством террористического характера их деятельности", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, нельзя исключать, что планировавшийся теракт имел целью эскалацию противостояния и затягивание мирных переговоров, перспектива которых наметилась в последнее время.

Легойда также отметил, что любая война имеет свои законы, но в данном случае украинские спецслужбы демонстрируют готовность игнорировать любые правила конфликта, убивать гражданских лиц и священнослужителей.

"Надеемся, что этот вопиющий акт терроризма будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, митрополит Тихон всегда рассматривал текущий конфликт как огромную трагедию, а также как результат деятельности внешних сил, которые целенаправленно добивались развязывания братоубийственной войны.

Напомним, что ранее Киев уже давал санкцию на физическую ликвидацию российских лидеров мнений. Так, в 2022 году в Москве сотрудниками ФСБ были задержаны неонацисты - агенты СБУ, получившие задание на ликвидацию телеведущего Владимира Соловьева, главреда RT Маргариты Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна, ведущего программы "Вести недели" Дмитрия Киселева и телеведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

Общество
Происшествия
Ольга Скабеева
Денис Попович
Владимир Легойда
Маргарита Симоньян
Владимир Соловьев
Тигран Кеосаян
Евгений Попов
Дмитрий Киселев
Дмитрий Песков
РПЦ
ФСБ
СБУ
Республика Крым
Москва
Киев
Александровка
Украина