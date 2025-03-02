Обнародованы подробности предотвращения ФСБ теракта против митрополита Тихона

Стали известны подробности предотвращения ФСБ резонансного теракта, который планировали украинские спецслужбы против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

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"В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные главным управлением разведки минобороны Украины", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России.

Агентами ГУР оказались помощник митрополита Денис Попович и клирик столичного храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Сотрудники ФСБ изъяли у них самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными. Кроме того, в их телефонах оперативники обнаружили более 70 украинских контактов, среди которых пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.

"Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - так прокомментировал журналистам попытку покушения на митрополита Тихона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что же толкнуло людей, казалось бы, близких к Богу, на такое страшное преступление?

Попович и Иванкович должны были заложить самодельную бомбу в келье - жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве

Как объяснил на видео допроса уроженец украинских Черновцов Попович, первоначально он был завербован в 2024 году сотрудниками ГУР для слежки за передвижениями митрополита. "Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников", - признался он. Позже ему поставили задачу "найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона". Такого союзника он нашел в лице проукраински настроенного московского клирика Иванковича.

Далее Попович и Иванкович рассказали, что покушение было запланировано "через приведение в действие самодельного взрывного устройства". Его должен был принести в храм Попович после чего они собирались заложить его в келье - жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве.

Агенты ГУР сообщили, что изначально планировали совершить покушение в начале 2025 года. Однако их планы сорвались из-за задержания Поповича. 12 января его остановили полицейские недалеко от Сретенского монастыря за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Мещанский суд назначил Поповичу 15 суток ареста.

Вторая попытка покушения на митрополита Тихона была запланирована на февраль, в момент, когда он приедет из Крыма в Москву на службу в Сретенский монастырь.

Самодельное взрывное устройство кураторы из ГУР передали им в декабре 2024 года через тайник. Как видно на кадрах оперативного видео, оно было спрятано в подмосковном лесу и находилось в пластиковой коробке в пакете из-под сока.

Там же нашли паспорт гражданина Украины на имя Шмарко Ивана Владимировича, 1996 года рождения, уроженца поселения Александровка Кировоградской области. После совершения теракта Попович и Иванкович по поддельным паспортам собирались выехать на Украину. Теперь же против них возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. По этим статьям каждому из них грозит в среднем до 20 лет лишения свободы.

Как считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, целью планировавшегося теракта против митрополита Тихона было затягивание мирных переговоров и эскалация украинского кризиса.

"Украинские спецслужбы и покровительствующие им службы ряда западных стран целенаправленно избрали в качестве мишени иерарха Русской православной церкви, что является еще одним доказательством террористического характера их деятельности", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, нельзя исключать, что планировавшийся теракт имел целью эскалацию противостояния и затягивание мирных переговоров, перспектива которых наметилась в последнее время.

Легойда также отметил, что любая война имеет свои законы, но в данном случае украинские спецслужбы демонстрируют готовность игнорировать любые правила конфликта, убивать гражданских лиц и священнослужителей.

"Надеемся, что этот вопиющий акт терроризма будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, митрополит Тихон всегда рассматривал текущий конфликт как огромную трагедию, а также как результат деятельности внешних сил, которые целенаправленно добивались развязывания братоубийственной войны.

Напомним, что ранее Киев уже давал санкцию на физическую ликвидацию российских лидеров мнений. Так, в 2022 году в Москве сотрудниками ФСБ были задержаны неонацисты - агенты СБУ, получившие задание на ликвидацию телеведущего Владимира Соловьева, главреда RT Маргариты Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна, ведущего программы "Вести недели" Дмитрия Киселева и телеведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова.