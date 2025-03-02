Умер писавший песни для Киркорова композитор Юрий Мартынов

Композитор Юрий Мартынов скончался в субботу после долгой болезни, ему было 67 лет. Об этом рассказала супруга его соавтора, поэта Андрея Дементьева, Анна Пугач, передает РИА Новости.

Юрий Мартынов — выдающийся композитор, создавший множество популярных песен, которые стали хитами. Среди его самых известных работ можно выделить композиции для таких знаменитых исполнителей, как Филипп Киркоров, Людмила Зыкина, Александр Серов, Николай Караченцов и многих других известных артистов.

Старший брат умершего, Евгений Мартынов, также связан с миром музыки. Он был певцом и оставил свой след в отечественной музыке, но ушел из жизни в 1990 году.