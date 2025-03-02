Захарова приоткрыла тайну о своем новом хите

Мария Захарова, официальный представитель МИД России была почетной гостьей на российской национальной музыкальной премии «Виктория». Она вручила награду Татьяне Куртуковой (песня «Матушка Земля»), победительнице в номинации «Певица года».

Захарова приоткрыла тайну о своем новом хите
© РИА Новости

После мероприятия Мария Владимировна пообщалась с журналистами.

Как оказалось, она очень любит слушать музыку, причем самые разные ее стили, пишет «Московский Комсомолец».

«Я все люблю слушать. Слава богу, у меня много любимых артистов — и наших, не наших. И классика, и джаз, и поп, и рок, баллады, обожаю рок-н-ролл. У меня разнообразное меню», - призналась Захарова.

Также Мария поделилась творческими планами – сейчас готовится к выпуску новая песня.

«Могу приоткрыть тайну - да простит меня Макс Фадеев. Макс, ты меня простишь, да? - готовим (песню). Не буду пока рассказывать, кто исполняет, давайте немного подождем, и я надеюсь, все получится».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос журналистов, каких артистов она бы отменила. Захарова выразила желание отменить только Владимира Зеленского, который ранее строил карьеру артиста.

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