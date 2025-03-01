В Горках сожгли самое высокое чучело Масленицы в России

Высота чучела Масленицы, которое сожгли в субботу в Горках - 18 метров, это примерно с шестиэтажный дом. Но не только размерами впечатлил шеститысячную армию зрителей символ пришедшей весны. Масленица получилась яркой, в "золотых" серёжках, в цветочном платье, вдохновлённом русской рубахой-долгорукавкой, в кружевном кокошнике размером 2х2,5 метра, на роспись которого использовали три литра краски.

"На создание самого высокого чучела Масленицы в России понадобилось три недели, 600 метров бруса, 80 метров ткани, 70 метров досок. За неделю до праздника Маслёну собрали при помощи строительного крана. "Этажи" чучела специально заполнили сеном, низ укрепили брёвнами", - рассказывает директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Евгений Сарамуд.

Еще один рекорд установлен по продолжительности горения. Наблюдать, как огонь растапливает символичный лед, чтобы отогреть землю к весне, можно было 20 минут.

Также в Горках в первый день зимы проходил фестиваль русской кухни - зрителей угощали разноцветными блинами, блинами на двухметровой сковороде, борщом в сказочном котле и большим разнообразием блюд национальной кухни. Всего на фестивале "Арт-Масленица" съели 200 кг блинов, а также 100 кг шашлыка, 100 кг кукурузы, 90 кг плова, 30 кг пельменей и вареников и 200 леденцов.

Встречали и провожали гостей самоходные русские печки, гигантские валенки, изба из сена, арт-объект "Пробуждение". Художники и дизайнеры использовали традиционные и весенние орнаменты.

Всего во время празднования Масленицы в Горках работало двенадцать оригинальных локаций.