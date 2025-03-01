Стал известен размер пенсии Якубовича

Телеведущий Леонид Якубович получает приличную пенсию, ее размеру могут позавидовать многие россияне, рассказал порталу Ura.ru продюсер Сергей Дворцов.

Ранее в российских СМИ появились публикации о том, что звезда «Поле чудес» владеет замком в Истринском районе Московской области, двумя квартирами в столице.

«У знаменитых публичных персон пенсия в Москве составляет в районе 60-80 тыс. рублей. Так что у Леонида Аркадьевича с этим вопросом все хорошо, он достаточно обеспеченный», — пояснил Дворцов.

Ранее сообщалось, что ряд российских звезд получает пенсию от 16,9 до 35 тыс. рублей. Это Жанна Агузарова, Наталья Аринбасарова, Наталья Гулькина.

Вместе с тем, многие артисты получают пенсию от 56 до 70 тыс. рублей. Среди них Михаил Боярский, Наталья Варлей, Татьяна Васильева, Ангелина Вовк, Лариса Гузеева.