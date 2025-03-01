Путин позвонил матери погибшего десантника

По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников президент России Владимир Путин позвонил Лидии Евтюхиной — матери командира батальона Марка Евтюхина. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В субботу глава государства позвонил Лидии Ивановне Евтюхиной. Она потеряла сына в результате того боя и сейчас поддерживает связь со всеми родственниками погибших, координирует оказание им помощи.

«В ходе разговора президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда», — сказал Песков.

Песков напомнил, что глава государства неоднократно общался с Лидией Евтюхиной и поддерживает с ней теплые отношения.

В России сегодня День памяти десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ. Они больше суток сдерживали натиск боевиков и геройски погибли в Аргунском ущелье в 2000 году при проведении контртеррористической операции.

Ранее отец одного из псковских десантников рассказал, как сын убил правую руку Хаттаба.