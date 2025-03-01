Глава Башкирии испек блин ради помощи бойцам в зоне СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров испек блин ради помощи военным в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

На масленичной неделе в Уфе провели акцию «Добрый блин»: жителям города предлагали испечь блин, а затем его продавали на аукционе. Вырученные средства направят на нужды бойцов Вооруженных сил РФ. Свой блин глава республики испек вместе с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым, на аукционе лакомство выкупили за 10 тысяч рублей. Подобная акция проводится в столице Башкирии не впервые: так, в 2023 году уфимцы пекли блины, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Заксобрания Кубани уволилась после того, как в ходе проверки не смогла доказать, что потратила все 13,7 миллиона рублей, которые собрала для помощи участникам спецоперации на Украине.