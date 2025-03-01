Россиянам рассказали о расследовании убийства Влада Листьева

Известный советский и российский журналист и телеведущий Владислав Листьев был убит вечером 1 марта 1995-го года. Расследование по его делу находится «в сонном состоянии», но все же может быть завершено, рассказал «Комсомольской правде» экс-генпрокурор Юрий Скуратов.

Журналисты отметили, что на момент убийства Листьев занимал пост генерального директора ОРТ. Убийство стало одним из наиболее громких в России, вызвало бурную общественную дискуссию. Вместе с тем, оно не раскрыто до сих пор.

«Правоохранительная система не выполнила применительно к этому делу (а оно значимо, и многие до сих пор помнят Влада Листьева) — свой профессиональный и даже в какой-то степени человеческий долг. Дело приостановлено (причем — довольно давно) и пока нет, по-моему, намерений все же продолжать расследование», — подчеркнул Скуратов.

Только люди, которые материалы дела не знают, могут говорить о том, что злоумышленники «не хотели убивать» Листьева, а «собирались только припугнуть», пояснил юрист.

По его словам, изначально ставилась цель ликвидировать журналиста, освободить площадку для новых лиц, которые должны были «надлежащим образом» использовать рекламный ресурс Первого канала.

Скуратов заметил, что хотя дело находится в «таком полусонном или сонном даже состоянии», еще не все потеряно. Он уточнил, что если где-то просочится достоверная информация, поступит агентурное сообщение, или по другим делам проявится что-то, то появится и повод для возобновления расследования.