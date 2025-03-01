Скуратов: У Березовского были шансы предотвратить убийство Листьева

Бизнесмен Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева. Такое мнение высказал РИА Новости бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов.

По его словам, Березовский понял, что совершил ошибку, когда рекомендовал Листьева на пост гендиректора телеканала ОРТ, они не сработались.

"У него (Березовского) были все шансы предотвратить это убийство", - сказал Скуратов.

Он считает, что бизнесмен не играл главной роли в этом деле, однако накануне убийства специально уехал из России, чтобы создать себе алиби.

Назван истинный мотив убийства Влада Листьева

Ранее Скуратов заявлял, что дело Листьева является для него "довольно больной темой". Он считает, что шансы на раскрытие убийства еще есть.

Владислав Листьев был убит в подъезде своего дома 1 марта 1995 года. Ему было 38 лет. Официально преступление до сих пор не раскрыто.

Борис Березовский умер в 2013 году в Великобритании. Экспертиза пришла к выводу, что он покончил с собой.