Исход встречи Трампа с Зеленским назвали чудом для России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян охарактеризовала встречу президента Украины Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом как «чудо для России». В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она заявила, что поведение Зеленского выходит за рамки допустимого для лидера воюющей страны.

Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России
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«То, как все прошло в минувшую пятницу, — это чудо. Потому что для лидера воюющего государства оказаться настолько некомпетентным — из разряда невероятного», — сказала Симоньян.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

На это заявление вице-президент США отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский парировал, подчеркнув отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

В ответ вице-президент призвал украинского лидера к сдержанности и уважению к стране, оказывающей значительную военную поддержку Украине. Затронув тему финансовой помощи, Вэнс указал на выделенные Украине значительные средства ($350 млрд).

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

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