Россиянка отсудила алименты благодаря фото новой жены экс-супруга

Жительница Химок отсудила алименты у своего бывшего мужа благодаря фото в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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Журналисты выяснили, что женщина развелась со своим супругом еще в 2017 году. Мужчина оставил жене и 7-летней дочке квартиру, однако алименты не платил, заявляя о проблемах с бизнесом.

Однако жительница Химок вскрыла обман экс-супруга с помощью Instagram, куда выкладывала фото с дорогими подарками из отелей Дубая новая жена бывшего мужа. Адвокат женщины, которой мужчина не платит алименты, Алина Селиханова заявила, что эти кадры стали доказательством наличия у экс-супруга средств, которые были предоставлены суду.

При этом, как уточняет телеграм-канал, новая супруга мужчины тоже развелась с ним и осталась с ребенком.

В конце мая прошлого года Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет сформирован реестр должников по алиментам. В базе будут содержаться сведения по алиментам граждан, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

Кроме того, в реестре будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, которые были объявлены в розыск судебными приставами. Минюст РФ предполагает, что в список должников могут попасть около 144 тысяч мужчин и женщин. Они будут находиться в реестре до тех пор, пока не выплатят долги.